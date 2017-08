Cardinale Bassetti: festa santa Chiara, “spesso l’uomo ama solo se stesso” e “si ammala di narcisismo”

“Spesso l’uomo si riflette nella sua immagine, ama solo se stesso e per questo è destinato ad ammalarsi di narcisismo”. Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Conferenza episcopale italiana, nell’omelia della concelebrazione presieduta nel protomonastero di Assisi in occasione della festa di Santa Chiara. “Cristo – spiega il porporato – è il solo specchio nel quale ogni uomo può riconoscere il proprio vero volto, quell’immagine che Dio Padre ha impresso nel volto di Adamo, creandolo a sua immagine e somiglianza, e in ognuno di noi. Ma come ogni specchio è facile che si appanni, a causa del peccato personale e comunitario, è facile che non risplenda più la luce, se ‘le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni, soffocano la Parola e questa rimane senza frutto’ (Mc 4, 19), è facile che non rifletta più il volto del Cristo, se lo volgiamo verso di noi”. Più volte, ricorda Bassetti, “Papa Francesco ha insistito sui pericoli e sulla realtà per la Chiesa, santa e peccatrice, di un volto deturpato dal peccato”. “La possibilità di volgere lo specchio al proprio volto, se non addirittura alla propria maschera – l’analisi del presidente Cei – è divenuta addirittura una malattia per l’uomo contemporaneo. Anche di quello spiritual-mondano. Spesso, come il personaggio mitologico Narciso, l’uomo si riflette nella sua immagine, ama solo se stesso e per questo è destinato ad ammalarsi di narcisismo”.