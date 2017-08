Basilica del Santo: Padova, un anno fa la morte del rettore Enzo Poiana. Il 16 agosto la celebrazione in suffragio

Mercoledì 16 agosto alle 18 nella Basilica di Sant’Antonio a Padova si terrà la celebrazione di suffragio per padre Enzo Poiana, compianto rettore del Santo deceduto improvvisamente un anno fa, ad appena 57 anni, mentre si trovava a vivere alcuni giorni di riposo a Bibione, nella casa estiva dei francescani conventuali. Una morte inaspettata che ha lasciato sgomenti non solo i frati ma anche tante persone e pellegrini che lo avevano conosciuto negli undici anni del suo servizio di rettore della Basilica. Originario di Corona, frazione di Mariano del Friuli, nel goriziano, e nato da una famiglia di contadini, venne ordinato sacerdote nel 1991. Dopo diversi incarichi, nel 2005 l’arrivo a Padova, come rettore della Basilica del Santo e superiore del convento. Di quegli anni si ricordano in particolare l’Ostensione del corpo di sant’Antonio nel febbraio 2010 e l’opera infaticabile, con tutti i frati della basilica, per accogliere i milioni di pellegrini accorsi per vivere il Giubileo straordinario della misericordia negli anni 2015-2016.

A un anno dalla morte, la comunità dei frati lo ricorda con un messaggio pieno di gratitudine: “Come rettore della Basilica del Santo – scrivono i frati –, padre Enzo si è lasciato progressivamente conquistare dalla grandezza di sant’Antonio, diventandone interprete autorevole, grazie alle sue non comuni doti di comunicatore, vagliate sempre dalla personale esperienza di fede, schietta, genuina”. Così si ricordava invece lui, con la consueta ironia e spontaneità, nel marzo 2010, all’indomani dell’Ostensione del corpo del Santo, in un’intervista al “Messaggero di sant’Antonio”. “Ho l’impressione che il santo abbia fatto un miracolo anche su di me, chiamandomi a fare il rettore della Basilica”. I pellegrini “mi hanno fatto scoprire una verità nuova su Antonio” e “mi hanno fatto capire” che “la fede deve coinvolgere interamente tutto il nostro essere”. Alla fine del suo primo anno come rettore della Basilica, Poiana aveva detto ai pellegrini: “Voi avete convertito anche il rettore alla devozione”.