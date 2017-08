Avvenire: la prima pagina di domani 12 agosto. Codice Ong, uova contaminate, protesta dei piloti dei Canadair

“Ong, Codice d’intesa” è il titolo di apertura di “Avvenire” di domani che evidenzia come il Viminale abbia precisato le regole sugli agenti in armi e i trasbordi delle persone soccorse, così da propiziare la firma anche della Ong Sos Méditerranée. Al tema è dedicato anche l’editoriale del direttore Marco Tarquinio dal titolo: “L’incontro possibile, I buoni ‘emendamenti’ al Codice Ong”. Una grande fotocronaca dà conto della vicenda delle uova contaminate da un insetticida che dall’Olanda sono arrivate anche in Italia, seppure, come precisa il ministero della Salute, non sono state messe in vendita. Ancora, l’intervento di Merkel e della Cina per cercare di smorzare i venti di guerra che continuano a spirare tra NordCorea e Stati Uniti. Infine, un titolo sulla protesta dei piloti dei Canadair che, oltre a essere super-impegnati in questo periodo, contestano un previsto aumento delle ore di turnazione.