Russia: Novosibirsk, anniversario consacrazione cattedrale e incontro nazionale famiglie. Matrimonio, figli e fede

Il 10 agosto del 1997 avveniva la consacrazione della cattedrale della trasfigurazione di Novosibirsk. “La grandezza, la bellezza e l’utilità della cattedrale non sta tanto nelle sue mura, ma nella comunità cristiana che si riunisce qui per ascoltare la Parola di Dio e poi, fuori da queste mura, nelle case, nelle strade, nei luoghi di lavoro, a scuola o nei momenti di intrattenimento vivono queste parole”, ha detto il nunzio, Celestino Migliore, concelebrando una messa nella cattedrale domenica 6 agosto, insieme a tutti i vescovi della Russia. In apertura della messa, il vescovo locale Josip Wert aveva detto al nunzio: “Dica al Papa ciò che ha visto e udito qui, gli dica che la Chiesa in Russia sorge dalle rovine. Gli dica tutte le nostre gioie e difficoltà, e che ci impegniamo a pregare per il Papa”. Il nunzio e i quattro vescovi delle diocesi russe hanno partecipato, dal 3 al 6 agosto al primo incontro nazionale delle famiglie che si è svolto proprio a Novosibirsk e che ha visto la partecipazione di circa 200 persone, di cui 54 bambini. “Molte persone hanno dovuto affrontare oltre un giorno in macchina, perché arrivare qui con l’aereo sarebbe stato troppo costoso”, racconta al Sir suor Tatiana da Novosibirsk.

I lavori si sono svolti attorno a quattro temi principali: “Che cosa abbiamo bisogno per un matrimonio felice” e “educare i figli nella fede in famiglia e nella Chiesa”, con introduzioni del vescovo ausiliare di Kamyanets-Podilskyi dei Latini (Ucraina), mons. Radolaw Zmitrowicz; “unità nella diversità”, tema introdotto da una coppia di sposi, Victoria e Leonerd Zigert. Infine a padre Jakub Blaszchishin il compito di parlare dei “messaggi della Madonna di Fatima per le famiglie”. Numerosi i momenti di condivisione in gruppi e poi in assemblea. I bambini sono stati coinvolti in attività specifiche per loro. L’incontro è stato organizzato dal Centro per la famiglia della diocesi di Novosibirsk anche per celebrare il 100° anniversario degli eventi di Fatima. Il tema dell’incontro è stato: “La madre disse ai servi: fate tutto ciò che egli vi dirà”.