Onu: Alison Smale è la nuova responsabile dell’informazione

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha nominato Alison Smale (Regno Unito) alla guida del Dipartimento di informazione del segretariato Onu (Dpi) con il titolo di Segretario generale aggiunto alla comunicazione globale. Alison Smale succede alla spagnola Cristina Gallach, alla quale il Segretario generale ha espresso la propria riconoscenza per l’impegno e la dedizione prestati al servizio dell’Organizzazione. Guterres ha inoltre ringraziato Maher Nasser, che ha fin qui esercitato la funzione di supplenza. A capo dell’ufficio di corrispondenza di Berlino del New York Times dal 2013, Smale giunge all’Onu con un bagaglio di 40 anni di esperienza acquisita durante una carriera internazionale di giornalista, corrispondente e capo servizio. Nominata nel 2008 direttrice della redazione del quotidiano International Herald Tribune – dove lavorava da quattro anni – a Parigi, Smale è stata la prima e finora unica donna a occupare quel posto. In precedenza, dal 2002, Alison Smale è stata vice capo redattore del servizio esteri del New York Times, dove aveva iniziato nel 1998 come capo redattrice esteri per l’edizione del week-end. Ancora prima, Smale ha lavorato con United press international e Associated press come capo dell’ufficio Europa centrale e orientale e a Vienna (1986-1998), oltre che come corrispondente a Mosca (1983-1986) e Bonn (1978-1983). La nuova responsabile dell’informazione Onu ha studiato a Bristol, Monaco di Baviera e Stanford (Usa) diplomandosi in tedesco e scienze politiche.