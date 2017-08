Kenya: Amnesty chiede alla polizia di “non usare la forza per controllare proteste pacifiche”

Amnesty International ha chiesto alla polizia del Kenya di “non usare la forza quando non necessaria nel controllo delle proteste successive” alle elezioni dell’8 agosto. Le proteste sono iniziate quando il candidato dell’opposizione, Raila Odinga, ha denunciato che il sito della commissione elettorale era stato hackerato usando user e password di Chris Msando, il presidente della stessa commissione ucciso il 31 luglio. Di conseguenza, secondo Odinga, i risultati elettorali erano stati manipolati in favore del presidente uscente, Uhuru Kenyatta. “La polizia non ricorra alla forza o alle armi da fuoco per interrompere proteste pacifiche – ha detto Muthoni Wanyeki, direttrice di Amnesty International per l’Africa orientale, il Corno d’Africa e i Grandi laghi.-. Tale ricorso dovrebbe essere limitato a circostanze estreme e, anche in quei casi, l’uso dovrebbe essere finalizzato a prevenire perdite di vite umane. L’uso eccessivo o sproporzionato della forza violerebbe le norme interne e internazionali”. “Se le proteste diventano violente – ha aggiunto -, la polizia ha il dovere di proteggere le persone ma non può prendere a pretesto gli atti di violenza di pochi per limitare i diritti di chi manifesta in modo pacifico. La polizia deve anche assicurare l’incolumità e i diritti degli osservatori elettorali e dei giornalisti che stanno seguendo l’esito delle elezioni”. Wanyeki ha chiesto ai leader degli schieramenti politici di “fare la loro parte per sollecitare i loro sostenitori ad astenersi dalla violenza”.