Germania: dossier su fatti e cifre della Chiesa cattolica. Card. Marx, “vivere la fede in modo convincente”

La Conferenza episcopale tedesca (Dbk) ha pubblicato oggi il rapporto ufficiale completo dello stato di salute della Chiesa cattolica in Germania. Nel dossier “La Chiesa cattolica in Germania – Fatti e cifre 2016/17” oltre ai dati statistici ecclesiastici, pastorali e finanziari già presentati lo scorso 21 luglio, si trovano spunti di riflessione e analisi dettagliate, con diagrammi e percentuali aggiornate, relativi alla vita concreta della Chiesa cattolica in Germania. “I temi principali sono integrati da testimonianze e messaggi da parte dei cristiani che servono nella Chiesa e nella società”, ha spiegato il xardinale Reinhard Marx, presidente della Dbk. In questo senso il rapporto (di 61 pagine) fornisce ampie informazioni sulla variegata vita della Chiesa cattolica tedesca. Nella prefazione Marx ha ringraziato i volontari e i dipendenti della Chiesa cattolica in Germania: “Vorrei cogliere l’occasione sinceramente per dire grazie. Grazie per tutto l’impegno. Grazie per l’annuncio del Vangelo. Grazie per il servizio agli altri. Grazie a tutti voi che aiutate a costruire la Chiesa di Gesù Cristo”. Per il cardinale è importante vivere la fede “in modo convincente. Ci occuperemo risolutamente, partendo dai numeri e le realtà di questo anno, per costruire una Chiesa che sia rilevante e che non faccia dimenticare alle persone la loro missione fondamentale”. Nel rapporto le questioni socio-politiche sono approfondite, con aree tematiche come “L’aiuto ai rifugiati”. Una nuova indagine, rispetto agli anni scorsi, è inserita in questo studio: quella sul fenomeno dei 360mila giovani ministranti e accoliti che svolgono servizio volontario liturgico nelle parrocchie, e che sono un dato in crescita costante nella Chiesa tedesca.