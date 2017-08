Diocesi: Oria, al via oggi la missione in spiaggia 2017

Si svolgerà da oggi a sabato 12 agosto nella località balneare di Campomarino di Maruggio (Taranto) la Missione in spiaggia 2017 sul tema “Risplendete come astri nel mondo”. A promuoverla è come di consueto il Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Oria, in collaborazione con la Caritas diocesana e la parrocchia “Maria Assunta” in Campomarino. Coinvolti numerosi giovani provenienti da tutti i comuni della diocesi. I giovani saranno protagonisti delle attività di animazione, evangelizzazione e – assieme alla Caritas diocesana – si dedicheranno allo “Spazio carità” effettuando la raccolta alimentare “Porta a porta”; nella serata di sabato 12 agosto tutti i partecipanti alla Missione in spiaggia incontreranno il vescovo Vincenzo Pisanello nella chiesa parrocchiale di Campomarino. Ad aprire la Missione, la Messa domani sera alle 20 nella chiesa parrocchiale dell’Assunta alla quale seguirà la preghiera della notte. Venerdì 11 agosto alle 16 un momento di animazione presso “Fuori Rotta”: alle 21.30 il concerto testimonianza degli Akusimba (in piazzetta). Alle 24 ancora preghiera della notte nella chiesa parrocchiale dell’Assunta. Sabato 12 agosto appuntamento alle 9.30 per un momento di animazione presso il Lido dei Cavalieri; alle 21.30 veglia e mandato con il vescovo, mons. Vincenzo Pisanello, nella chiesa dell’Assunta. A seguire, sempre in chiesa, “Una luce nella Notte”.