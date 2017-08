Diocesi: Gaeta, al via le visite guidate alla mostra “Tessere la speranza”

Al via tre appuntamenti di cultura e arte al Museo diocesano di Gaeta (piazza De Vio 7) nei giorni di sabato 12, 19 e 26 agosto, sempre alle 21.30, con le visite guidate alla mostra “Tessere la speranza” aperta fino al 1° ottobre. Le visite saranno curate da Enrico Ranaldi e Maria Grazia Bottoni, tra i maggiori esperti di tessuti e vestiture, manutentori e restauratori degli abiti esposti. Si comincia sabato 12 agosto con il tema “La bellezza salverà il mondo”, celebre frase del romanzo “L’idiota” di Fiodor Dostoevskij. Papa Francesco ha dato speciale importanza alla trasmissione della fede cristiana attraverso la Via Pulchritudinis (la via della bellezza): “Non basta che il messaggio sia buono e giusto. Deve essere anche bello, perché solo così arriva al cuore delle persone e suscita l’amore che attrae (Evangelii gaudium, 167). La seconda visita, il 19 agosto, si ispira alle parole del beato Paolo VI: “L’uomo che si esprime artisticamente coglie qualcosa di Dio”. “Gli abiti delle Madonne – spiega un comunicato – sono opere di grande valore artistico, attraverso cui si sente l’eco della storia e della tradizione religiosa. Si scopre lungo il percorso della mostra un connubio tra fede e bellezza, valori religiosi ed estetici, leggi morali e regole della creatività”. La terza, il 26, avrà come tema “Ut in omnibus glorificetur Deus”. Gli abiti esposti “possono essere considerati opere di un’arte corale, che diventa un canto di lode per la gloria del Signore”. Le visite sono comprese nel biglietto del Museo diocesano. Info: mailto:beniculturali@arcidiocesigaeta.it