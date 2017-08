Diocesi: Caritas Crema, prosegue il progetto “Sil’Orto”

Prosegue anche quest’anno il progetto “Sil’Orto” grazie al quale vengono distribuite dalla Caritas di Crema le verdure prodotte negli “Orti sociali” coltivati da persone in difficoltà che hanno partecipato al progetto di quest’anno. Per tutta la stagione orticola, ogni giovedì mattina – dalle 10 alle 12 – presso la Casa della Carità in viale Europa 2, è possibile trovare frutta e verdura che può essere acquistata con un’offerta libera. “Il 100% del ricavato dalla distribuzione dei prodotti – spiega la Caritas diocesana – viene, come sempre, impiegato per attivare il progetto dell’anno successivo”. Questa mattina sono state distribuiti angurie, susine, tighe cremasche, peperoni, zucchine, melanzane, pomodori e insalate. “Per chi vuole – spiega la Caritas – è possibile prenotare le verdure comunicandolo per e-mail entro la sera precedente alla distribuzione, segnando il tipo di prodotto, la quantità, il nome di chi verrà a ritirarlo e un riferimento telefonico”. Allo studio anche la possibilità di una distribuzione a domicilio solamente a Crema, con una prenotazione minima, effettuata via e-mail entro il martedì.