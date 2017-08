Diocesi: Andria, pronto intervento sociale per anziani e persone in difficoltà

Ad Andria è stato attivato un servizio speciale per dare sostegno e aiuto alle persone particolarmente vulnerabili, soprattutto anziane, in questi giorni di caldo eccessivo. E’ il Pronto intervento sociale, operativo tutto l’anno, da parte del settore socio sanitario del Comune di Andria, in collaborazione con la comunità “Migrantesliberi”, la casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della diocesi di Andria e l’Ass. Salah. “Un servizio – spiega l’assessore alle politiche sociali Francesca Magliano – di estrema importanza in questo periodo e che vede al fianco del Comune di Andria diverse realtà andriesi impegnate nel tendere la mano a questi cittadini”. Obiettivi dell’intervento sono: la risposta tempestiva in favore di persone in situazioni di emergenza sociale; il contenimento del rischio sociale; la prevenzione del rischio sociale; il rafforzamento della funzione del servizio di Pronto intervento sociale ed il rafforzamento della rete degli attori pubblici e privati operanti nello specifico segmento di intervento. Il progetto prevede attività di prevenzione, pronto soccorso sociale, accoglienza temporanea e cura della persona, interventi di carattere materiale indifferibili ed urgenti, azioni di raccordo con i servizi territoriali e costruzione di interventi mirati in sostegno della popolazione anziana. “Questo servizio si presenta alla città di Andria –sottolinea don Geremia Acri, responsabile di Casa Accoglienza – come occasione per l’esercizio umano della solidarietà, nei confronti della collettività, fragile, esclusa e marginale. Un bene, che spetta a ciascun cittadino promuovere e tutelare, per lo sviluppo di una cultura inclusiva e una comunità a misura d’uomo”.