Cardinale Bassetti: festa di san Lorenzo, “lavoro è snodo centrale. Occorre fare di tutto perché non manchi mai”

“Il rapporto tra famiglia e lavoro è la questione in gran parte insoluta della nostra società. Occorre fare di tutto perché non manchi mai il lavoro e il pane sulle mense di tante famiglie”. Lo ha detto oggi il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia – Città della Pieve, nell’omelia del pontificale di san Lorenzo, patrono della città e della diocesi, presieduto in cattedrale. “Accanto ai motivi di ringraziamento per tutte quelle opere di bene che, silenziosamente e quotidianamente, si sviluppano tra la nostra gente”, ha affermato il cardinale che ha appena concluso la visita pastorale nelle parrocchie, “non posso però nascondere la mia profonda preoccupazione per la situazione di precarietà lavorativa nella quale si sono venuti a trovare, in queste settimane, molti operai di alcune grandi aziende perugine e umbre”. Una preoccupazione “che si trasforma immediatamente in angoscia quando penso che accanto a ogni lavoratore precario si cela l’esistenza di una famiglia”. Questo, il monito di Bassetti, “è uno snodo centrale. Il rapporto tra famiglia e lavoro è la questione in gran parte insoluta della nostra società. Occorre fare di tutto perché non manchi mai il lavoro e il pane sulle mense di tante famiglie”. Perché “una persona senza lavoro perde la dignità; mentre una famiglia senza un lavoro perde, a poco a poco, la speranza. Come pastore, e nel nome di san Lorenzo, rivendico con forza la necessità del pane e della grazia: di questo ha bisogno l’uomo”.