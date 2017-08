Avvenire: la prima pagina di domani 11 agosto. Bassetti con i profughi e contro l’illegalità, minaccia Corea del Nord, morte di suor Pfau

“Bassetti: coi profughi e contro l’illeaglità” è il titolo di apertura di “Avvenire” di domani dedicato al messaggio del cardinale presidente della Cei sul tema del salvataggio e dell’accoglienza dei migranti via mare. Collegate anche le notizie della chiusura dello spazio alle navi delle Ong annunciato dalla Marina libica e, in Italia, la sospensione decisa dal Viminale della norma del decreto Minniti che di fatto “trasformava” i sacerdoti e responsabili dell’accoglienza in pubblici ufficiali che dovevano comunicare l’accoglimento o meno. Di taglio le notizie sulle minacce della Nordcorea e il reportage da Gaza “piegata” dopo 10 anni di potere politico di Hamas. Un titolo richiama poi la morte di suor Pfau, la “Madre Teresa” del Pakistan che ha contribuito a eradicare la lebbra dal Paese asiatico. L’editoriale, a firma di Giuseppe Savagnone, è dedicato invece al dibattito sulla scuola superiore a 4 anni.