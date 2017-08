Venezuela: Amnesty, “atti di violenza mostrano indifferenza governo verso i diritti umani”

“Il drastico incremento dell’uso illegale della forza, le decine di arresti arbitrari e l’uccisione di almeno 10 persone, insieme ad altri preoccupanti attacchi contro la popolazione del Venezuela registrati nel fine-settimana”, confermano per Amnesty International “il continuo deterioramento della situazione dei diritti umani nel Paese”. “Il presidente Maduro e il suo governo sembrano vivere in un universo parallelo”, ha dichiarato Erika Guevara-Rosas, direttrice di Amnesty international per le Americhe. “Le autorità non possono continuare a ignorare la tensione e la violenza in corso e dovrebbero rispondere alle pressanti necessità dell’intera popolazione, compresi coloro che non sono d’accordo col governo”, ha aggiunto Guevara-Rosas. “L’uso della forza letale deve cessare immediatamente – chiede Amnesty -. Le autorità devono svolgere indagini imparziali, da parte di magistrati civili, su tutti i casi di violenza, a prescindere da chi ne sia stato responsabile. Devono essere intraprese azioni immediate per porre fine agli arresti arbitrari, alle uccisioni e alle altre gravi violazioni dei diritti umani”. Secondo l’ufficio della procura generale venezuelana, nel giorno delle elezioni per l’Assemblea costituente sono morte almeno 10 persone, ragazzi inclusi. Sono stati inoltre riferiti attacchi indiscriminati contro cittadini venezuelani, tra cui colpi d’arma da fuoco e lanci di gas lacrimogeni in zone residenziali e nei pressi degli ospedali, oltre a decine di feriti vittime di soldati, agenti di polizia e gruppi armati civili.