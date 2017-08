Tribunali per i minorenni: “plauso” delle associazioni per lo stralcio della norma sull’abolizione dalla riforma del processo civile

Sos Villaggi dei Bambini, Cnca, Cncm, Cismai, Agevolando e Progetto Famiglia esprimono “viva soddisfazione per la decisione presa dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, di stralciare la norma relativa all’abolizione del Tribunale per i minorenni dalla riforma del processo civile attualmente in esame”. “Questa decisione – sostengono le associazioni – è segno di capacità di ascolto e di riconoscimento dell’importanza del confronto con chi è quotidianamente impegnato sul campo per una tutela giuridica davvero a misura di bambino e delle famiglie”.

SSos Villaggi dei Bambini, Cnca, Cncm, Cismai, Agevolando e Progetto Famiglia, consapevoli dell’esigenza di superare le attuali criticità, confermano la loro disponibilità a collaborare con le Istituzioni “per un miglioramento del sistema di giustizia minorile”.