Terremoto in Centro Italia: Telefono Azzurro, ad Amatrice una “Consulta di ragazzi” per dare voce alle esigenze di bambini e adolescenti

La creazione, con il sostegno del comune, di una “Consulta di ragazzi” per dar voce alle esigenze di bambini e adolescenti e poi il rientro a scuola per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018. Con questi auspici, il presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo e il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi hanno gettato oggi le basi per un futuro ancora comune caratterizzato dalla voglia di rinascere insieme. Prosegue così la collaborazione tra il comune del reatino colpito duramente dal sisma del 24 agosto 2016 e Telefono Azzurro che sin dalle prime ore successive al sisma ha messo a disposizione un team specializzato di psicologi, specialisti e volontari, accompagnando famiglie e bambini nella difficile elaborazione del lutto, durante la ripresa della scuola e dell’attività sportiva. Il nuovo quartier generale di Telefono Azzurro nei prossimi mesi sarà il Camper Azzurro, un mezzo mobile che agevolerà il supporto e la presenza degli operatori al fianco dei piccoli abitanti delle zone nel centro Italia. La rinascita adesso passerà attraverso attività educative focalizzate sull’importanza dell’ascolto. “Rinnoviamo il nostro impegno al fianco dei bambini e le loro famiglie, iniziando sin da subito la preparazione alla ripresa del nuovo anno scolastico – dichiara Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro e docente di Neuropsichiatria infantile -. Siamo qui per ascoltare i bisogni e sostenere la popolazione, impegnandoci affinché le istituzioni possano tornare a mettere l’ascolto e l’infanzia al centro dei loro programmi, offrendo un contributo reale, fatto di risposte concrete. Bisogna capire i bisogni della popolazione e soprattutto quelli dei ragazzi, che rappresentano il futuro della comunità di Amatrice e delle zone limitrofe. Dare importanza alla loro voce e ai loro desideri, per aiutarli ad affrontare la situazione. Per questo sarà importante proseguire il percorso tracciato insieme”. In questa attività Telefono Azzurro sarà sostenuto da unità professionali messe a disposizione da “Rotary International distretto 2080”.