Società: Roccella (sociologo) a giovani Mpv, “l’individualismo sta cominciando a minare l’integrità dell’umano”

“I concetti dell’individualismo di massa si stanno rovesciando e stanno cominciando a minare la stessa integrità dell’umano”. Lo ha affermato ieri pomeriggio Eugenia Roccella, deputata di Idea-Identità e azione, intervenendo alla prima giornata di lavori del seminario estivo “Vittoria Quarenghi” promosso dal Movimento per la vita italiano (Mpv) per i giovani dai 15 ai 35 anni. La parlamentare ha raccontato il suo passato di militante nell’ambito del Partito radicale e di come la cultura da esso propagandata, quella dell’individualismo, sia diventata ormai imperante nella società. Per contrastare questa deriva, secondo Roccella, bisogna “essere minoranza creativa ed incisiva, anche da una posizione minoritaria e scomoda”. A dimostrarlo ci sono alcuni esempi recenti, come la mobilitazione in favore del piccolo Charlie Gard, “un’iniziativa – ha notato la parlamentare – gestita dal basso e senza leader o riferimenti politici”. Nel corso della mattinata era intervenuta invece Lara Morandi, assistente sociale e volontaria presso il Centro di aiuto alla vita (Cav) di Firenze. “I Cav – ha spiegato – sono nati per essere a favore delle donne, senza giudizio e senza condanna, per rimuovere gli impedimenti alla gravidanza e per offrire alle donne una libertà di scelta vera e concreta”. Fondamentale a questo scopo il ruolo del servizio “Sos vita”, disponibile per telefono e via chat: “È un volontariato che si può sfaccettare in tantissimi modi diversi, ma possono fare tutti la differenza. Tuttavia – ha precisato – è indispensabile che i volontari abbiano una formazione specifica sugli argomenti e sul modo di approcciarsi”.