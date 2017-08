Papa Francesco: ai giovani brasiliani, “non abbiate paura di combattere la corruzione e non lasciatevi sedurre da essa”

Un invito “a lasciare che i vostri cuori siano trasformati dall’incontro con Nostra Madre Aparecida. Che ella trasformi le ‘reti’ delle vostre vite – reti di amici, reti sociali, reti materiali e reti virtuali – realtà che spesso sono divise, in qualcosa di più significativo: che diventino una comunità! Comunità missionarie ‘in uscita’! Comunità che siano luce e fermento di una società più giusta e fraterna”. Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto ai giovani brasiliani, riuniti a Aparecida per la chiusura del progetto “Rota 300” (Strada 300) nell’Anno mariano che commemora il 300° anniversario del ritrovamento dell’immagine di Nostra Signora nelle acque del fiume Paraíba do Sul. “Integrati così nelle vostre comunità, non abbiate paura di assumervi dei rischi e di impegnarvi per costruire una nuova società, permeando con la forza del Vangelo gli ambienti sociali, politici, economici e universitari! Non abbiate paura – l’esortazione del Pontefice – di combattere la corruzione e non lasciatevi sedurre da essa! Confidando nel Signore, la cui presenza è fonte di vita in abbondanza, e sotto il manto di Maria, possiate riscoprire la creatività e la forza per essere protagonisti di una cultura di alleanza e, in questo modo, generare nuovi paradigmi che possano guidare la vita del Brasile”.

“Voi siete la speranza del Brasile e del mondo – ha concluso il Santo Padre -. E la novità, della quale voi siete portatori, già comincia ad essere costruita oggi. Possa Nostra Signora, che in gioventù ha saputo abbracciare con coraggio la chiamata di Dio nella sua vita ad andare incontro ai più bisognosi, andare avanti di fronte a voi, guidandovi in tutti i suoi cammini!”.