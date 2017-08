Papa Francesco: ai giovani brasiliani, “la Vergine Maria un esempio prezioso e un aiuto nel percorrere la strada della vita”

“La Vergine Maria è un esempio prezioso per i giovani e un aiuto nel percorrere la strada della vita”. Lo sottolinea Papa Francesco, nel messaggio ai giovani del Brasile, riuniti a Aparecida per la chiusura del progetto “Rota 300” (Strada 300) “in questo Anno mariano che commemora il 300° anniversario del ritrovamento dell’immagine di Nostra Signora nelle acque del fiume Paraíba do Sul”. Invitando a “contemplare l’immagine della Madre Aparecida” (Madre apparsa) durante il pellegrinaggio al suo santuario nazionale e ricordando i suoi pellegrinaggi in occasione della V Conferenza dell’episcopato latino-americano (2007) e della Giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro (2013), il Pontefice ha confidato: “Lì ho potuto trovare, nello sguardo tenero e materno della Vergine morena e negli occhi della gente semplice che lo contemplava, il segreto della speranza che spinge il popolo brasiliano ad affrontare con fede e coraggio le sfide di ogni giorno. Ho potuto anche contemplare la forza rivoluzionaria di una madre amorevole che smuove il cuore dei suoi figli affinché escano da sé stessi con grande slancio missionario, come del resto voi stessi avete fatto durante la settimana missionaria, che si è appena conclusa nella Valle del Paraíba. Complimenti per questa testimonianza!”. Per il Santo Padre, “in mezzo alle incertezze e alle insicurezze di ogni giorno, in mezzo alla precarietà che le situazioni di ingiustizia creano”, c’è “una certezza”: “Maria è un segno di speranza che vi animerà con un grande slancio missionario. Lei conosce le sfide che vi trovate ad affrontare. Con le sue attenzioni materna e il suo accompagnamento, vi farà capire che non siete soli”.