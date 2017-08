Liturgia: Cal, dal 21 agosto a Roma la Settimana nazionale

Si svolgerà a Roma, dal 21 al 24 agosto, la 68esima Settimana liturgica nazionale, sul tema “Una Liturgia viva per una Chiesa viva”. A organizzarla è il Centro di azione liturgica (Cal) al Centro Congressi SGM. Tra i relatori che si alterneranno nelle giornate, l’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, il docente della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Giuseppe Falanga. Interverranno anche mons. Fabio Trudu, della Facoltà Teologica della Sardegna, ed Enzo Bianchi, fondatore della Comunità Monastica di Bose. A presiedere le celebrazioni eucaristiche invece saranno mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta e presidente del Centro di azione liturgica, mons. Luca Brandolini e mons. Alceste Catella, presidenti emeriti del Cal, mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, e padre Corrado Maggioni, sottosegretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. In programma, lavori di gruppo con sacerdoti, consacrati e rappresentanti diocesani. Al termine, il 24 agosto, nell’Aula Paolo VI, i partecipanti alla Settimana incontreranno Papa Francesco nel corso di un’udienza.