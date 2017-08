Libia: Alfano, sostegno a contrasto traffico esseri umani

(DIRE – SIR) – “La missione in Libia ha l’obiettivo di fornire un attivo sostegno al contrasto del traffico di esseri umani. È la prima volta che arriva una richiesta di questo genere, un’azione come quella configurata sarebbe stata impossibile senza una specifica richiesta libica, che arriva in un clima di assoluta fiducia reciproca”. Lo dice il ministro degli Esteri Angelino Afano, in audizione congiunta delle Commissioni Esteri-Difesa sul nuovo accordo di sostegno navale alla Libia. (www.dire.it)