Giubileo del Perdono: Assisi, domani per la chiusura dell’VIII centenario Messa con il card. Parolin

Doppia ricorrenza, quest’anno, ad Assisi. Si apre oggi e termina domani la solennità del Perdono presso il santuario della Porziuncola e, inoltre, si conclude l’VIII centenario del Perdono di Assisi, giubileo inaugurato il 2 agosto dello scorso anno, alla presenza del card. Gualtiero Bassetti, ed è stato impreziosito dal pellegrinaggio privato di Papa Francesco due giorni dopo, il 4 agosto 2016. Sarà il card. Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a presiedere la celebrazione eucaristica con la quale, domani, si concluderà in Santa Maria degli Angeli il Giubileo del Perdono di Assisi. La celebrazione, in programma alle 11, sarà trasmessa in diretta in Italia dalle emittenti Padre Pio TV (canale 145) e Tivùsat (canale 445) e diffuso nel mondo grazie all’emittente Maria Vision Italia.