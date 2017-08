Diocesi: Sorrento-Castellammare di Stabia, stasera l’inaugurazione di “Episcopio Porte Aperte” alla presenza di mons. Alfano

Stasera, martedì 1° agosto, alle ore 19.30, vi sarà l’inaugurazione di “Episcopio Porte Aperte” cioè la visita all’appartamento storico del palazzo arcivescovile di Sorrento, alla presenza dell’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, mons. Francesco Alfano che accoglierà i presenti nella sua casa. L’itinerario previsto darà la possibilità di visitare la sala affrescata con pitture della seconda metà del ‘500, detta sala San Tommaso, la serie dei saloni tra cui quello principale comprendente la cappella Palatina fino al balcone che affaccia sul corso Italia.

“Non si tratta – spiega una nota della diocesi – dell’apertura di un museo ma è certamente il primo passo che prelude all’allestimento del terzo polo del museo diocesano sorrentino stabiese dopo la sede già aperta di Castellammare e quella in via di completamente sotto l’antica cattedrale di Vico Equense. Il palazzo arcivescovile risale alla fine del ‘500 con interventi fino alla metà del ‘900, e si presenta come un palazzo nobiliare in quanto i vescovi del passato non si sentivano da meno dell’aristocrazia locale”. L’ingresso è regolato da un biglietto e le porte saranno aperte dalle ore 9.30 alle 13.30, dalle 16.30 alle 20.30, escluso il lunedì per giorno di chiusura. “È un qualcosa di bello, artistico e storico che la Chiesa non vuole tenere per sé – commenta don Pasquale Vanacore, direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali -. Ci siamo impegnati molto affinché il palazzo arcivescovile fosse sottratto alla fruibilità di pochi e aperto al pubblico. Si spera di poter allestire quanto prima la sede sorrentina del museo diocesano”.