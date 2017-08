Diocesi: Sessa Aurunca, il 7 agosto l’erezione del santuario di Santa Maria delle Grazie, aiuto e sostegno della famiglia. Presiede il card. Stella

Lunedì 7 agosto la cappella di Santa Maria delle Grazie in Casale di Carinola sarà eretta a santuario diocesano di santa Maria delle Grazie, aiuto e sostegno della famiglia. A presiedere la celebrazione eucaristica sarà il card. Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il clero, e concelebrata dal vescovo di Sessa Aurunca, mons. Orazio Francesco Piazza. “L’erezione della cappella a santuario diocesano – dichiara don Luciano Marotta, parroco di Casale-Ventaroli-San Donato – è un dono spirituale che va a coronare la nostra devozione e fede alla Vergine delle Grazie e nello stesso tempo rende ciascuno di noi custodi responsabili di un luogo in cui la Vergine Santa ha voluto rivolgere uno sguardo e un’attenzione particolare”. La cappella è infatti, secondo la devozione popolare, il luogo di un’apparizione della Vergine Maria ad una giovane del paese, evento che è impresso nella memoria degli abitanti del luogo e che ne rafforza la fede. La celebrazione eucaristica è in programma per le 19.30 e vedrà la partecipazione del clero diocesano, delle comunità parrocchiali, delle confraternite e delle associazioni laicali che operano nella diocesi di Sessa Aurunca. Si concretizzerà in questo modo la volontà di mons. Piazza di dedicare alla famiglia un luogo di preghiera diocesano. Anche per questo, l’erezione del santuario ha reso possibile l’arrivo delle reliquie dei beati Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini, la coppia di sposi divenuti esemplari testimoni della famiglia cristiana. “La comunità e la diocesi tutta sono grate al vescovo per averci offerto questa ulteriore opportunità di fede e comunione”, conclude don Marotta.