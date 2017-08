Diocesi: Roma, fratel Gabriele Faraghini nuovo rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore

Fratel Gabriele Faraghini, vicario generale dei Piccoli Fratelli di Jesus Caritas, è il nuovo rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore. La nomina, avvenuta alla fine di giugno, è stata confermata dal Capitolo generale della Congregazione e annunciata ufficialmente ieri, lunedì 31 luglio. Nato a Roma il 21 novembre 1965, Faraghini è stato ordinato presbitero per la diocesi di Roma il 16 maggio del 1992. Dal 1992 al 1997 è stato vicario parrocchiale nella parrocchia Sant’Ugo. Nel 2001 ha emesso la professione dei voti perpetui nella fraternità dei Piccoli Fratelli di Jesus Caritas che, rifacendosi all’esempio di frere Charles de Foucauld, si consacrano in modo particolare all’annuncio del Vangelo scegliendo di farlo nel servizio alla Chiesa locale. Faraghini succede a don Concetto Occhipinti, rettore dal 24 giugno 2011, che assume l’incarico di parroco a sant’Ireneo a Centocelle al posto di don Tonino Panfili, nuovo vicario episcopale per la vita consacrata.