Diocesi: Crema, mons. Gianotti fino a domani in visita al campo estivo di Scutari

Il vescovo di Crema, mons. Daniele Gianotti, rientrerà domani in Italia dopo aver fatto visita, in questi giorni, al campo estivo di Scutari (Albania), organizzato da Caritas e Pastorale giovanile diocesane. Il campo si svolge a Bajze, diocesi di Scutari, dove la delegazione cremasca sta animando un grest estivo per ragazzi e ragazze ospitato presso una scuola materna gestita da suore. Si tratta di un’esperienza che vede coinvolti i giovani della diocesi di Crema già da alcuni anni. Mons. Gianotti tornerà in diocesi domani, mercoledì 2 agosto, e alle 21 nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni, presiederà la celebrazione eucaristica in occasione della Festa del Perdono di Assisi.