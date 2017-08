Diocesi: Assisi, tutto pronto per le solennità di Santa Chiara e San Rufino

Tutto pronto ad Assisi per le due solennità di Santa Chiara e San Rufino che cadono rispettivamente l’11 e il 12 agosto. Per quanto riguarda la prima, la novena si aprirà domani e si concluderà mercoledì 9 agosto con i vespri solenni alle ore 18 presieduti dal 2 al 6 da padre Raffaele Di Muro e dal 7 al 9 da padre Alfredo Avallone dei frati conventuali del Sacro Convento. I primi vespri e la santa Messa della solennità si svolgeranno il 10 agosto alle ore 17,30 e saranno presieduti dal vescovo di Assisi-Nocera Umbra–Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino. Nel giorno della solennità sono previste diverse celebrazioni a cominciare dalle ore 6,30 con la Messa in cripta, alle ore 7,15 con la Messa conventuale, alle ore 9, e poi alle ore 11 con la concelebrazione solenne presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana. Nel pomeriggio dell’11, alle ore 17,30 ci saranno i secondi vespri nel Transito di Santa Chiara, presieduti da padre Claudio Durighetto, ministro provinciale dei Frati minori dell’Umbria.

Per la festa di San Rufino le celebrazioni inizieranno già venerdì alle ore 21 con la veglia di preghiera e la processione per le vie di Assisi. In piazza del Comune è prevista la benedizione della città da parte del vescovo Sorrentino. Sarà presente anche la banda musicale di Rivotorto e seguirà una festa nella piazza antistante la cattedrale. La concelebrazione, presieduta da mons. Sorrentino, si terrà il 12 agosto alle ore 11 in cattedrale. Nel pomeriggio alle ore 18 ci sarà la santa Messa e la sera alle ore 21 sempre in cattedrale si terrà il concerto in onore del patrono a cura della cappella musicale di San Rufino. Domenica 13 agosto alle ore 18,30 nel chiostro del Museo diocesano ci sarà il concerto medievale intitolato “Passione di San Rufino vescovo e martire” a cura dell’Ensemble Anonima Frottolisti e dell’Antica Cappella musicale di San Rufino.