Cultura: Spoleto, mostra “Tesori dalla Valnerina” prorogata fino al 5 novembre. Esposte trenta opere salvate dal terremoto e restaurate

Grazie al grande successo di pubblico, con oltre 16mila visitatori, è stata prorogata la mostra “Tesori dalla Valnerina” alla Rocca Albornoziana – Museo nazionale del Ducato di Spoleto che sarà visitabile fino al 5 novembre 2017. Trenta le opere esposte, tutte tratte in salvo, e già restaurate dal recente sisma del Centro Italia, volute per questo dalla Regione Umbria insieme al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, arcidiocesi di Spoleto-Norcia, comune di Spoleto, comune di Cascia, comune di Norcia, comune di Preci e comune di Sant’Anatolia di Narco. Si tratta di sculture, dipinti, manufatti, oggetti di oreficeria, arredi e volumi sacri che, affermano gli organizzatori, “focalizzano il racconto, personale e partecipato, di luoghi e percorsi storici, restituendo una visione della ricchezza artistica di questo straordinario territorio”. L’evento si inserisce nel programma “Scoprendo l’Umbria”, promosso dalla Regione Umbria per sostenere e valorizzare le attività dei musei, un’esperienza autentica da vivere in oltre 170 tra musei, ecomusei e siti archeologici. La card consegnata con il biglietto della mostra permette, infatti, di ricevere biglietti ridotti e sconti in molti musei dell’Umbria e nei principali Festival (indicazioni sul sito www.scoprendolumbria.it). La mostra è a cura di Marica Mercalli, Antonella Pinna e Rosaria Mencarelli. La produzione è affidata a Sistema Museo.