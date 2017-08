Cile: Santiago, al via il mese della solidarietà per commemorare l’opera di San Alberto Hurtado

Con una tavola lunga dieci metri e una colazione per senza fissa dimora si è dato inizio, a Santiago del Cile, al mese nel quale si commemora l’opera di San Alberto Hurtado. Mercanti, volontari provenienti da varie fondazioni, senza dimora che solitamente trascorrono la notte nei dintorni del mercato “La Vega Central” e rappresentanti delle istituzioni organizzatrici del mese della solidarietà hanno festeggiato con una colazione l’inizio della XVI edizione del mese della solidarietà che quest’anno ha come obiettivo di trasmettere ai più giovani trasmettere che la felicità consiste nel dare e nel legarsi agli altri. “La felicità la ricevi quando ti doni”. “La solidarietà è un’espressione del mandato che ci chiede il Signore, soprattutto verso i più bisognosi, i più piccoli e i più poveri. Siamo in questo luogo di incontro come La Vega, dando inizio a questo mese speciale che esprime la vitalità della vita della Chiesa. Magari la solidarietà fosse un’attitudine permanente durante tutta la vita, l’amore e la solidarietà ci realizzano, la vera felicità la sentiamo quando siamo servi”, ha commentato il vescovo ausiliare di Santiago e vicario della Pastorale sociale Caritas, Jorge Concha, mentre condivideva la colazione con senza dimora.