Avvenire: la prima pagina di domani 2 agosto. Migranti, cantieri Stx, una rete mondiale contro la corruzione

È dedicato ancora al tema dei migranti via mare – con l’illustrazione della missione navale in Libia fatta dal governo in Parlamento e purtroppo un nuovo naufragio al largo della Libia – il titolo di apertura di “Avvenire” di domani. Alla questione migranti, ma sotto un altro aspetto, quello dello sfruttamento nei campi, è dedicata la fotocronaca, con un reportage dalla provincia di Latina.

Al taglio la fallita mediazione con il ministro francese sui cantieri Stx, ma per i quali si tratterà fino a settembre.

Ancora, un’intervista all’assessore al Bilancio del Comune di Roma Mazzillo e la segnalazione dell’impegno rilanciato dalla Chiesa di costruire una rete mondiale contro la corruzione.

L’editoriale, a firma di Francesco D’Agostino, interviene invece sul tema dell’impegno dei cattolici in politica.