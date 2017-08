Affettività: Guzzo (sociologo) a giovani Mpv, “la differenza sessuale è dono, opportunità e mistero”

“La differenza sessuale è un dono, perché è data fin dall’inizio della vita ed è per sempre. Ma è anche un’opportunità, perché permette a uomini e donne di completarsi reciprocamente, ed è infine un mistero, in quanto realtà inesauribile da qualunque studio”. Lo ha affermato ieri il giovane sociologo Giuliano Guzzo, 32enne autore del libro “Cavalieri e principesse” (Cantagalli), intervenendo alla prima giornata di lavori del seminario estivo “Vittoria Quarenghi” promosso dal Movimento per la vita italiano (Mpv) per i giovani dai 15 ai 35 anni. L’evento, giunto alla sua 34ª edizione, è ospitato fino a domenica 6 agosto presso l’Hotel Villa del mare di Acquafredda di Maratea (Pz). Nel corso della mattinata l’educatore Saverio Sgroi, educatore, ha ripreso invece alcuni passaggi del libro “La strada”, di Cormac McCarthy, per parlare delle profonde domande di senso che caratterizzano la vita dei giovani. “Il nostro cuore è sempre alla ricerca di qualcosa che lo soddisfi – ha osservato Sgroi – e sarà così fino all’ultimo giorno della nostra vita”. L’orizzonte è quello della speranza, ma essa “deve essere alimentata dall’amore – ha ammonito l’educatore – perché se non c’è l’amore, allora sperare diventa impossibile”.