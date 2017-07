Università: Pul, da ottobre a Cisternino (Br) il corso della Scuola di management pastorale sul bene comune

Sarà “Ricreare il bene comune: percorsi formativi per servire bene costruendo il bene” il tema del corso di alta formazione universitaria della Scuola internazionale di management pastorale – edizione del Sud-Levante, promosso dalla Pontificia Università Lateranense (Pul) di Roma che si terrà a Cisternino (Br) dal 26 ottobre 2017 al 5 novembre 2018. Si tratta di un’iniziativa realizzata da Creativ, grazie anche alla partnership scientifica della Villanova University di Filadelfia (Stati Uniti). Il corso sarà incentrato sulle tematiche riguardanti il turismo e la gestione etica del territorio. “Questo nuovo progetto formativo – si legge in una nota – nasce nel concreto dalla sinergia tra enti pubblici (Comune di Cisternino, Regione Puglia, Anci e Cna) e religiosi (Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei, diocesi di Conversano-Monopoli, Ispettoria salesiana dell’Italia Meridionale, Tgs e Ispettoria Meridionale delle Figlie di Maria Ausiliatrice)”. “Un’intesa tra istituzioni, realtà ecclesiali e società civile che – prosegue la nota – partendo dal territorio come ‘casa comune’ di cui prendersi cura, vuole costituire un modello di best practises, alla scopo di rilanciare a livello internazionale una terra affascinante, ricca di bellezze naturali e paesaggistiche, rispettando l’ambiente mediante una positiva interazione dell’impresa turistica con comunità locale e viaggiatori, secondo quell’equilibrio che trova espressione nella tutela del Creato di cui parla il Santo Padre”.