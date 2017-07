Solidarietà: questa sera su Raiuno “Una voce per Padre Pio”. Lorena Bianchetti, “con il 45510 restituiamo infanzia e sorriso ai bambini dell’Africa”

Sarà una serata di solidarietà e musica quella di “Una voce per Padre Pio”, trasmessa questa sera su Raiuno, a partire dalle 21.15, dall’aula liturgica Padre Pio di Piana Romana a Pietrelcina (Benevento). Sarà – nelle intenzioni degli organizzatori – una serata che cercherà di parlare al cuore della gente, affiancando ai racconti di vita che hanno messo al centro la figura del santo l’impegno per chi ha più bisogno. Per la diciottesima edizione dell’evento, nato nel 2000, alla conduzione, Lorena Bianchetti affiancherà Alessandro Greco. Sul palco le voci di Elodie, Sergio Sylvestre, Ermal Meta, Ron, Peppino di Capri, Lele. L’attore Michele Placido, invece, interpreterà il papà di Padre Pio con letture “che – si legge in una nota – ci faranno tornare all’epoca in cui è vissuto il santo di Pietrelcina”.

“Questa serata per me è molto speciale”, commenta al Sir Bianchetti. “Stranamente – spiega la conduttrice – la figura del Santo ritorna spesso nella mia vita professionale visto che condussi, per il Tg1, la diretta della canonizzazione da Pietrelcina e, recentemente, l’evento Giubileo che portò le spoglie di Padre Pio in piazza San Pietro, in presenza di Papa Francesco”. Inoltre “Padre Pio mi ispira dolcezza, umanità e fermezza allo stesso tempo”.

“Di lui – aggiunge – mi piace ‘la terapia d’urto’ che usava nelle confessioni per scuotere le anime prigioniere del male. A volte la fermezza, scambiata erroneamente per durezza o scontrosità, è l’unica arma per risvegliare le coscienze”. L’appuntamento di questa sera, precisa Bianchetti, “ha al centro un numero di telefono: 45510, un numero importante perché, grazie alla solidarietà, è in grado di restituire l’infanzia e il sorriso ai bambini meno fortunati dell’Africa”. “Secondo uno scrittore francese, la mente si arricchisce per quello che riceve mentre il cuore per quello che dà. Ecco anche il motivo – conclude – per il quale ho accettato con gioia di condurre questa serata”.