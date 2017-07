Libri: Roma, alla Commissione Ue incontro “Europa, ritorno al futuro” e presentazione di volumi di Boldrini e Fabbrini

“Europa, ritorno al futuro”: è il titolo dell’incontro promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea per lunedì 10 luglio alle ore 17.30 presso lo Spazio Europa (via IV novembre 149) a Roma. Durante l’incontro verranno presentati i volumi di Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati, “La comunità possibile” (edito da Marsilio), e “Sdoppiamento” (edito da Laterza), di Sergio Fabbrini. Oltre agli autori interverranno il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Beatrice Covassi, e Giuliano Amato, giudice della Corte costituzionale. Per partecipare all’incontro: http://bit.ly/2soQglR.