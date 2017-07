Integrazione: Ponte solidale, il 15 luglio laboratorio “Musica oltre confini”

Superare le barriere linguistiche e culturali utilizzando la musica come mezzo di comunicazione e condivisione. È questo l’obiettivo di “Musica oltre confini”, il laboratorio musicale con Bottegart che si terrà giovedì 13 luglio, dalle 15, presso la Bottega di Ponte solidale a Ponte San Giovanni. “Il laboratorio – si legge in una nota – è inserito nel progetto ‘Stili di vita sostenibile – Incontri in bottega per scoprire conoscere e condividere’, dedicato alla diffusione del commercio equo in Umbria”. I partecipanti saranno guidati da Paolo Manetti, musicista emergente, insegnante di musica e ideatore di Bottegart, la Bottega artigiana della creatività (e dei diritti umani) che ad Acquasparta (Tr) organizza corsi e laboratori gratuiti basati sui principi di legalità, sviluppo sociale e solidarietà, per tutti coloro che soffrono di condizioni di disagio. “Dalle 15 – proseguono in promotori – i partecipanti si immergeranno nello studio e nella sperimentazione di generi e strumenti musicali del mondo e alle 19 si esibiranno durante un incontro aperto a tutti e gratuito”. A seguire verrà offerto dalla Bottega un aperitivo equo e bio.