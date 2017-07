Falcone e Borsellino: mons. Lorefice (Palermo), “profeti che non hanno distolto lo sguardo da ciò che veramente conta”

“Gli idoli schiavizzano, dobbiamo riguadagnare la verità grazie a veri profeti come don Pino Puglisi”. Lo ha detto l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, durante la conferenza stampa di presentazione del 393esimo Festino di Santa Rosalia, che si è svolta questa mattina al palazzo arcivescovile. Momento centrale delle celebrazioni, sabato 15 luglio: alle 11 la Messa solenne presieduta da Lorefice e alle 19 la processione per le vie della città dell’urna che contiene le reliquie della patrona di Palermo. “Guarderemo alla festa a partire dal popolo, sapendo che per questo popolo tutti i martiri, da Rosalia fino a Puglisi, hanno lottato, lo hanno amato e lo hanno servito – ha aggiunto l’arcivescovo -. Rosalia è la profezia di riguadagnare la verità del soffio interiore”. Un pensiero nel suo intervento anche ai giudici, uccisi dalla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: “Sono profeti che come Rosalia non hanno distolto lo sguardo da ciò che veramente conta. La vita di una città può essere liberata da ogni falso idolo e falso profeta, dal giogo che questi impongono alle vite e alle relazioni umane.