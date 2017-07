Estate: Fondazione Auxilium, una settimana di vacanza per 20 senza dimora a Cesana Torinese

“Una settimana di stacco dalle difficoltà quotidiane per condividere il riposo, l’importanza delle relazioni e la bellezza della natura”. È l’obiettivo della settimana di vacanza organizzata dalla Fondazione Auxilium per 20 persone senza fissa dimora. Si tratta di uomini e donne, età media 50-55 anni, che, saranno ospitate a Cesana Torinese, presso la casa Soggiorno Alpino Luce del Centro italiano femminile di Genova, da domani, domenica 9 al 16 luglio. “Sarà per loro un momento di normalità – spiega Alessandro Scala, coordinatore del progetto e responsabile dei dormitori di Auxilium -. Un momento per godere di un tempo speciale in cui ricreare il corpo e lo spirito e rinsaldare la fiducia in sé stessi e negli altri”. “Non sono previsti orari rigidi – sottolinea Scala – perché vogliamo offrire una vera vacanza a persone che non sono mai andate in ferie o che, se ci sono andate, sono certamente tanti anni che non fanno una vacanza”. Verranno proposte alcune iniziative come pic-nic, grigliate e passeggiate, “ma sempre con molta libertà”. Alla sera, giochi di carte e di società oppure la proiezione di film. “Gli ospiti sono contenti – prosegue il responsabile del progetto – hanno voglia di mettersi in gioco, di farsi coinvolgere, di riappropriarsi di alcuni momenti e di tornare, anche se per poco tempo, padroni della loro vita”. Insieme agli ospiti, 3 operatori, 6 volontari, una ragazza del servizio civile ed un frate. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie all’interessamento e al coinvolgimento della parrocchia di N.S. delle Vigne.