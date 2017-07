Diocesi: Vittorio Veneto, domani l’ordinazione episcopale di mons. Fabio Dal Cin

Sarà il cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, a presiedere domani, domenica 9 luglio, alle 16 nella cattedrale di Vittorio Veneto, l’ordinazione episcopale di monsignor Fabio Dal Cin, nominato lo scorso 20 maggio arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio per la basilica Lauretana e per la basilica di sant’Antonio in Padova. Il rito vedrà come co-consacranti monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, e monsignor Giovanni Tonucci, amministratore apostolico di Loreto. Per l’occasione, nella cripta della cattedrale saranno esposte alla venerazione le reliquie di san Tiziano, patrono della diocesi di Vittorio Veneto.