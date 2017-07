Diocesi: Rossano-Cariati, da lunedì a San Giovanni Rotondo il Convegno ecclesiale

Si svolgerà da lunedì 10 a mercoledì 12 luglio, a San Giovanni Rotondo, il Convegno ecclesiale della diocesi di Rossano-Cariati sul tema “Sulla strada da Emmaus a Gerusalemme, al mondo: la sfida missionaria come racconto dell’incontro con il risorto”. Sarà “punto di arrivo e di partenza dell’attività pastorale di una Chiesa sempre più improntata a quella sinodalità fortemente invocata da Papa Francesco nel Convegno ecclesiale nazionale di Firenze del 2015”, si legge in una nota. A guidare la Chiesa locale in un lavoro di confronto sulla “delicata e urgente dimensione della missionarietà e testimonianza” sarà, come nei precedenti due anni, l’icona dei discepoli di Emmaus. Il convegno di san Giovanni Rotondo fa seguito all’Assemblea pastorale diocesana, “con l’intento di individuare le linee di lavoro per il nuovo anno pastorale”. Ad introdurre i lavori mons. Antonio Pitta, docente della Pontificia Università Lateranense di Roma, a cui seguirà la riflessione di mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola. Il convegno si concluderà il 12 luglio con la celebrazione eucaristica nella cripta di san Pio, le sintesi dei laboratori e le conclusioni dell’arcivescovo di Rossano-Cariati, monsignor Giuseppe Satriano.