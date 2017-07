Diocesi: Frosinone, domani mons. Spreafico ordina quattro sacerdoti e due diaconi

Sono quattro i sacerdoti e due i diaconi che domani, domenica 9 luglio, nell’abbazia cistercense di Casamari, a Veroli (Fr), verranno ordinati per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino. La celebrazione eucaristica, ospitata nell’abbazia che nel prossimo mese di settembre celebra l’ottavo centenario della consacrazione della chiesa, è in programma per le 18. Saranno ordinati sacerdoti don Pietro Bonome e don Luigi Crescenzi, entrambi originari del paese di Supino ed ex allievi del Leoniano di Anagni, don Alexandro Gatti e Simone Sassi. Ad essere ordinati diaconi, invece, saranno Simone Cestra, di Monte San Giovanni Campano, e Carlo De Dominicis. Don Gatti celebrerà la sua prima messa alle 9 di lunedì 10 luglio, presso la Cittadella Cielo Nuovi Orizzonti di Frosinone, dove, nella stessa mattinata, ma alle 11.30, celebrerà la sua prima messa don Sassi. La prima messa di don Bonome è invece in programma per sabato 15 luglio, nella chiesa di san Pietro apostolo, a Supino, mentre quella di don Crescenzi è fissata per domenica 16 luglio, alle 10, nella parrocchia Sacra Famiglia di Frosinone.