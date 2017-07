Delpini arcivescovo Milano: Azione Cattolica ambrosiana, il nuovo pastore “può contare su di noi”. “Grazie al vescovo Angelo”

“Mons. Mario Delpini è l’uomo che Papa Francesco ha scelto per continuare a condurre la diocesi ambrosiana dopo il cardinale Angelo Scola. È la scelta precisa del pontefice per realizzare anche a Milano la missione evangelizzatrice ribadita in Evangelii gaudium, la concretizzazione di una Chiesa in uscita, la creatività di una stagione ecclesiale così piena di processi da avviare, di primato della vita da riscoprire, di unità da costruire, di conflitto da attraversare in modo virtuoso”. L’Azione cattolica di Milano rivolge il suo saluto al neo arcivescovo Delpini. “Come ha ben ricordato anche il cardinale Scola nel dare l’annuncio della nuova nomina, mons Delpini conosce bene questo territorio diocesano ma anche le dinamiche profonde di chi vi abita, delle sue comunità, dei suoi presbiteri e della sua curia. Possiamo dire che ‘l’ha vista crescere’, passo dopo passo, svolgendo in essa molti servizi diversificati e pieni di responsabilità”. “Partecipiamo con emozione a questo momento di passaggio che tocca la nostra vita, compresa la sfera dei sentimenti.

Siamo grati al cardinale Angelo – afferma la nota dell’Ac ambrosiana – e ripercorriamo con la mente alcuni dei momenti più significativi vissuti con lui”. Al contempo “siamo contenti del nuovo arcivescovo Mario, e con lui riprendiamo decisamente il cammino”.

“Un nuovo arcivescovo non può che spingere l’Azione cattolica a rinnovare le sue promesse, a ribadire il proprio impegno, a superare con più determinazione i suoi ostacoli. Il nuovo arcivescovo deve poter contare sull’Ac, sentirsi affiancato da noi nel compito pastorale e profetico che lo attende”.