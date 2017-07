Cultura: Roma, il 12 luglio si presenta il volume “Beni di interesse culturale – Problematiche e prospettive”. Intervengono mons. Becciu e Franceschini

Verrà presentata mercoledì 12 luglio, a Roma, l’innovativa raccolta di saggi intitolata “Beni di interesse culturale – Problematiche e prospettive” (Rogiosi), a cura di Roberto Dante Cogliandro, presidente dei Notai Cattolici. “L’Italia – si legge in una nota – è il primo Stato al mondo per patrimonio storico, artistico e culturale” potendo contare su “opere architettoniche, dipinti, libri antichi, sculture di pregio, archivi e collezioni – sia pubbliche, sia private – di inestimabile valore”. “Tra vincoli e procedure giuridiche da seguire, non è sempre facile districarsi in questo mondo”, prosegue la nota. Il volume – si legge in una nota – “ricco di contributi di giuristi, architetti, archeologi ed archivisti di fama, offre una visione completa e variegata dell’argomento, nel segno dell’innovazione e della multidisciplinarità. Uno strumento utile non solo a chi si occupa di beni culturali”. Del presente e del futuro dei beni di interesse culturale se ne discuterà il 12 luglio nel corso dell’incontro che sarà ospitato dalle 18, presso il circolo Aniene di Roma. Interverranno l’arcivescovo Giovanni Angelo Becciu, sostituto per gli Affari generali della Segreteria dello Stato Vaticano, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, e Mauro Renna, docente della Facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La presentazione sarà introdotta dal giurista Giuseppe Tesauro, attuale presidente di Banca Carige, e moderata dalla direttrice di Rai Cultura, Silvia Calandrelli.