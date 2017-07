Consiglio d’Europa: visita alle zone di transito in Ungheria per valutare rischio di abusi sessuali su migranti minori

Ungheria: una zona di transito migranti

(Strasburgo) Gli esperti del Consiglio d’Europa per i diritti dell’infanzia hanno concluso ieri una visita di tre giorni in Ungheria “per valutare i rischi di abusi sessuali e di sfruttamento cui possono essere esposti i migranti minori trattenuti nelle zone di transito”. Ne dà notizia il sito del Consiglio d’Europa (www.coe.int): il rapporto degli esperti è previsto per il mese di ottobre. “Le autorità ungheresi hanno invitato il presidente del Comitato di Lanzarote” (protezione dei minori), Claude Janizzi, insieme a rappresentanti del Comitato, a recarsi in Ungheria, a seguito di una lettera inviata da Janizzi al primo ministro ungherese Viktor Orbán lo scorso marzo, nella quale aveva espresso preoccupazione per il fatto che la nuova legge ungherese “destinata a modificare alcune disposizioni legislative in vista dell’inasprimento delle procedure relative alla gestione delle frontiere” possa accrescere il rischio di esporre ad abusi sessuali i migranti minori. Il governo ungherese ha ribadito, nella sua risposta, che “le nuove norme sono applicate unicamente in situazione di crisi e che i minori migranti non accompagnati di età compresa tra i 14 e i 18 anni collocati in zone di transito possono beneficiare della nomina di un tutore legale debitamente formato e con esperienza in materia di protezione dei minori, protezione delle vittime e tutela legale dei minori”.

Nella sua risposta il Governo ha indicato che tali minori “ricevono ugualmente tre pasti al giorno, cure mediche, abiti, istruzione e possono praticare liberamente la loro religione; degli operatori sociali sono presenti 24 ore al giorno per sette giorni la settimana nelle zone di transito e i minori non accompagnati sono sistemati in strutture separate dagli adulti”. Il Comitato di Lanzarote ha visitato le zone di transito di Röszke e Tompa. Nel corso della sua visita, la delegazione “ha prestato un’attenzione particolare alle procedure per l’accertamento dell’età dei minori e alle misure di prevenzione possibili per limitare i rischi che i minori non accompagnati, come pure i minori accompagnati da membri della loro famiglia, possano essere vittime di abusi sessuali”. Gli esperti del Consiglio d’Europa “hanno inoltre esaminato se sono stati messi in atto meccanismi destinati a individuare eventuali abusi sessuali o sfruttamento sessuale subiti prima dell’ingresso sul territorio ungherese e se tali minori possono beneficiare, se necessario, di trattamenti terapeutici o di altro tipo di assistenza, e, in modo particolare, se sono informati sui loro diritti in quanto vittime potenziali”.