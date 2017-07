Colombia: la gioia dei vescovi per i martiri che saranno beatificati

I vescovi colombiani, al termine della loro assemblea plenaria, hanno espresso in un una nota la loro gioia per la notizia del riconoscimento ufficiale del martirio di mons. Jesús Emilio Jaramillo Monsalve (dell’Istituto per le Missioni Estere di Yarumal, vescovo di Arauca, ucciso in odio alla fede nel 1989 nei pressi di Fortul) e di don Pedro María Ramírez Ramos (sacerdote diocesano, ucciso in odio alla fede il 10 aprile 1948 ad Armero). Entrambi saranno beatificati.

“Eleviamo il nostro ringraziamento – si legge nel comunicato – e rendiamo gloria a Dio perché regala alla Chiesa colombiana questi frutti di santità e di testimonianza della loro vita, in fedeltà al Vangelo, in momenti molto difficili della storia del nostro Paese”.

Allo stesso modo i vescovi esprimono la loro felicità per il riconoscimento delle virtù eroiche del servo di Dio, mons. Ismael Perdomo Borrero, arcivescovo di Bogotá.

La nota continua mettendo in evidenza che i prossimi beati e il nuovo venerabile”hanno messo al primo posto l’amore per Dio e per i fratelli, lo zelo pastorale per le persone che il Signore aveva loro affidato, al punto di donare la propria vita. Diventano un modello per seguire Cristo in tutti i momenti e le circostanze, anche quando si tratta di vincere il male, l’odio e la violenza attraverso la forza del bene”.

Infine, i vescovi colombiani hanno espresso la loro attesa per conoscere ed annunciare la data, l’ora e il luogo della beatificazione dei martiri colombiani. Ed hanno poi aggiunto:”Certamente già eleviamo preghiere al Signore, attraverso l’intercessione di entrambi, perché la Colombia raggiunga la riconciliazione e la pace e perché tutti i fedeli, religiosi, sacerdoti e laici, vivendo con santità la propria vocazione cristiana, possano seminare anche in quest’ora del nostro paese i valori del Vangelo”.

Il messaggio finale è stato presentato in una conferenza stampa dall’arcivescovo di Medellín e vicepresidente della Conferenza episcopale colombiana, mons Ricardo Tobón Restrepo, dal vescovo di Garzón, mons. Fabio Duque Jaramillo, e dal vescovo di Arauca, mons. Jaime Muñoz Pedroza.