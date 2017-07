Welfare: Rossini (Acli), “non appartiene allo Stato, bensì alla Repubblica, quindi ai cittadini. Nostro compito sviluppare politiche a sostegno dei bisogni delle persone”

“L’articolo 3 della Costituzione ci dice che il welfare non appartiene allo Stato , bensì alla Repubblica e quindi a tutti i cittadini. Questo indica che è anche nostro compito sviluppare politiche a sostegno dei bisogni delle persone”. Lo afferma in una nota diffusa oggi Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli, intervenendo all’incontro annuale del Patronato Acli, in corso a Roma. “Il lavoro e il welfare sono i pilastri sui quali poggia la nostra azione – spiega Rossini – . Seguiamo con molta attenzione la crescita del cosiddetto secondo welfare. Noi vogliamo essere presenti nel secondo welfare e collaborare con il mondo delle organizzazioni che già vi operano. E ci vogliamo essere vivendo questo come un processo democratico”. Solo così, conclude il presidente delle Acli, “faremmo un servizio alla Repubblica e alle future generazioni, perché la partecipazione ai bisogni crea valore, soprattutto delle persone portatrici di valori”.