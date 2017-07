Tassa transazioni finanziarie: Acli, “approvarla subito e reinvestire il gettito in misure di contrasto alla povertà”

“Approvare subito la Tassa europea sulle transazioni finanziarie (Ttf) e reinvestire il gettito in misure di contrasto alla povertà”. È la richiesta espressa dalle Acli in vista dell’incontro dei ministri delle Finanze dell’Unione europea che il 10 luglio, a margine del vertice dell’Eurogruppo, discuteranno dei progressi negoziali sulla Ttf. In vista del 10 luglio, 52 esperti di finanza hanno manifestato il proprio sostegno alla misura con una lettera aperta indirizzata ai 10 Capi di Stato e di governo dei Paesi coinvolti. “Gli esperti – prosegue la nota – descrivono la Ttf come una misura capace di garantire maggiore stabilità e resilienza finanziaria e di generare considerevoli entrate fiscali per i governi”. Per Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli, “la Ttf deve decollare come la prima di una serie di misure volte a premiare e garantire una finanza vera, perché a servizio di uno sviluppo realmente umano”. “Chi vuole veramente l’Europa – aggiunge Stefano Tassinari, consigliere di presidenza nazionale delle Acli – deve partire da misure che facciano giustizia a favore dei ceti più popolari. L’economia reale oggi è ostaggio di quella dei ‘soldi fatti coi soldi’, che garantisce privilegi per pochissimi e alto rischio a carico di tutti”. Anche le Acli hanno aderito alla campagna ZeroZeroCinque che “chiede al premier Gentiloni di esprimersi pubblicamente a sostegno del disegno della Ttf europea e di assumere l’impegno pubblico a destinare il gettito dell’imposta a misure di lotta alla povertà in Italia, a programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo e a interventi di contrasto al cambiamento climatico”. Secondo recenti stime, la Ttf potrebbe generare 22 miliardi di euro all’anno per i 10 Paesi del negoziato, in Italia le entrate erariali oscillerebbero tra i 3 e i 6 miliardi di euro l’anno. Il mancato accordo del 2016 ha significato per i Paesi del negoziato 12,5 miliardi di euro di gettito perso dal 6 dicembre scorso.