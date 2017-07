Sport e giovani: mons. Meini (Cei), “creare legame tra oratori, famiglie e società” che si occupano del settore

“Pur non essendo un esperto di sport, credo nell’attività sportiva come strumento di educazione ed anche di evangelizzazione”. Lo ha detto al Sir mons. Mario Meini, vescovo di Fiesole e vicepresidente della Cei, a margine dell’incontro che il Centro sportivo italiano (Csi) ha promosso questo pomeriggio a Palazzo Montecitorio per presentare il suo report “S Factor: più sport come fattore di sviluppo, coesione ed educazione” . Per il vicepresidente della Cei “sarebbe importante riuscire a creare un legame solido tra oratori, famiglie e società sportive”.