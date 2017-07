Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. G20, scontri ad Amburgo. Italia, crolla palazzina a Torre Annunziata. Charlie Gard, “stanno per staccargli la spina”

G20: scontri al corteo di protesta ad Amburgo. Oltre 100mila i manifestanti

Scontri ad Amburgo tra manifestanti anti-G20 e forze dell’ordine con idranti per disperdere le persone. Tensione quindi per le strade della città dove sono stati impiegati agenti in tenuta antisommossa e mezzi corazzati delle forze dell’ordine che hanno fatto uso di idranti per disperdere i manifestanti anti-G20 che avevano lanciato loro alcuni oggetti, mattoni e bottiglie, rompendo un vetro di un blindato. Sono oltre 100mila i manifestanti che protestano contro il summit, che prevede sessioni di lavoro dei leader mondiali per due giorni, a partire da oggi. La polizia ha precisato di avere ripetutamente chiesto ad un gruppo di irriducibili dimostranti anticapitalisti di togliersi le maschere senza però riuscirci e ha poi deciso di separare il gruppo in questione dalle altre migliaia di dimostranti con gli idranti.

G20: sul tavolo immigrazione, terrorismo, guerra in Siria e Corea del Nord. Forse anche il clima

Il G20 del 2017 sarà il dodicesimo meeting del Gruppo dei Venti (G20). Si tiene da oggi a domani nella città di Amburgo, in Germania. Sarà il primo vertice del G20 ospitato dalla Germania e il terzo ospitato da una nazione dell’Unione europea, dopo quelli del 2009 in Regno Unito e del 2011 in Francia. La riunione sarà guidata dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel. All’albergo Atlantic, già presidiato da agenti in tenuta antisommossa, la Cancelliera ha incontrato Trump e vedrà Erdogan e Macron per discutere sulla crisi ucraina. Sul tavolo dei Venti Grandi, oltre a libero scambio, anche immigrazione, terrorismo, guerra in Siria e Corea del Nord. Sembra inoltre che la bozza del comunicato contenga un documento a parte con un piano di azione per la lotta ai cambiamenti climatici, un annex come si dice in gergo. Un documento che dovrebbe essere firmato a 19, dunque senza gli Stati Uniti.

Italia: crolla palazzina a Torre Annunziata, 8 le persone coinvolte. Si scava con le mani

Una palazzina di due piani è crollata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, nel crollo ci sarebbero coinvolte due famiglie per un totale di otto persone. I testimoni raccontano che non c’è stato alcuno scoppio ma solo il rumore del palazzo che cadeva. L’edificio crollato è costruito a ridosso di una linea ferroviaria. Sul posto vigili del fuoco, volontari e parenti. Si scava anche con le mani. Nella parte della palazzina crollata erano situate le camere da letto. Secondo testimoni, poco prima del crollo era passato un treno. È stata interrotta la linea Vesuviana.

Charlie Gard: la mamma, “stanno per staccare le macchine”

”Stanno per staccare le macchine di Charlie, ci ha detto stasera la mamma, Connie Yates”. Lo ha riferito Piero Santantonio, presidente dell’associazione Mitocon che si occupa proprio di malattie mitocondriali come quella del piccolo Charlie, rivolgendo un appello alle autorità inglesi: “Fermatevi, il protocollo scientifico di trattamento sperimentale è pronto”. Intanto anche il leader laburista Jeremy Corbyn ha offerto la sua massima solidarietà ai genitori del piccolo Charlie Gard. “Mi sento assolutamente con loro”, ha detto il capo dell’opposizione, che afferma di non conoscere dal punto di vista medico la situazione ma che in quanto genitore è per lui del tutto comprensibile il tentativo di curare il neonato che stanno portando avanti i Gard.

Ue-Turchia: Europarlamento propone sospensione negoziati. Preoccupazione per lo stato dei diritti

L’Europarlamento ha proposto di sospendere i negoziati di adesione della Turchia all’Unione europea, lasciando aperta la porta della cooperazione in altri settori, soprattutto in quelli del terrorismo e dell’immigrazione. Un’opzione che la Turchia non intende accettare. “È fuori discussione!”, ha affermato il ministro turco per gli affari europei, Ömer Çelik, dopo l’incontro con il Commissario europeo per l’allargamento, Johannes Hahn. Gli eurodeputati hanno espresso preoccupazioni circa lo stato di diritto nel Paese, la libertà di stampa e i diritti umani, nonché l’intenzione del presidente di reintrodurre la pena di morte.

Premio Strega: stravince Paolo Cognetti con il libro “Le otto montagne”. Seconda Ciabatti, terza Marasco

Paolo Cognetti, con 208 voti per “Le otto montagne” (Einaudi), ha stravinto il Premio Strega 2017. Al secondo posto Teresa Ciabatti con 119 voti per “La più amata” (Mondadori) e al terzo Wanda Marasco con 87 voti per “La compagnia delle anime finte” (Neri Pozza). Al quarto Matteo Nucci con “È giusto obbedire alla notte” (Ponte alle Grazie) con 79, al quinto Alberto Rollo con “Un’educazione milanese” (Manni) con 52 voti. “Voglio salutare i miei amici della montagna. Viva la Montagna!”, ha detto Cognetti alla cerimonia di premiazione, tenendo in mano la grande bottiglia del liquore Strega che ogni anno viene data al vincitore.