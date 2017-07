Papa Francesco: mons. Mario Delpini è il nuovo arcivescovo di Milano

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Milano (Italia), presentata dal card. Angelo Scola e ha nominato nuovo arcivescovo, mons. Mario Enrico Delpini, finora vescovo ausiliare e vicario generale della stessa arcidiocesi. Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana, ripordando alcune note biografiche del nuovo arcivescovo: è nato a Gallarate, il 29 luglio 1951. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 7 giugno 1975, incardinandosi nell’arcidiocesi di Milano. Ha conseguito la laurea in lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e la licenza in teologia patristica presso l’Augustinianum a Roma. Nel 1975 ha prestato servizio come professore di lettere antiche a Seveso e nel Seminario fino al 1985; dal 1985 al 1987 è stato professore di lettere antiche a Venegono, nel Seminario ginnasiale. Dal 1987 al 1989 è stato a Roma studente presso il Seminario Lombardo. Dal 1989 al 1993 è stato rettore del Seminario liceo a Venegono ed insegnante della Comunità propedeutica e del Biennio teologico; segretario del Collegamento Seminari lombardi; dal 1993 al 2000 ha ricoperto l’incarico di rettore del Quadriennio teologico. Dal 2000 al 2006 ha svolto l’ufficio di consulente del Consiglio episcopale milanese, di delegato arcivescovile per le vocazioni e i ministeri ordinati e di rettore maggiore del Seminario arcivescovile di Milano. È stato canonico onorario del Capitolo maggiore della Basilica metropolitana e membro del Consiglio presbiterale. Dal 2006 al 2007 è stato vicario episcopale per la zona pastorale VI – Melegnano.

Eletto alla sede titolare di Stefaniaco e a vescovo ausiliare di Milano il 13 luglio 2007, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 23 settembre dello stesso anno.

Dal 2012 è vicario generale dell’arcidiocesi di Milano, segretario della Conferenza episcopale lombarda e segretario della Commissione episcopale per il clero e la vita consacrata.