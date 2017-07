Papa Francesco: mons. Derio Olivero è il nuovo vescovo di Pinerolo

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Pinerolo (Italia), presentata da mons. Piergiorgio Debernardi e ha chiamato a succedergli mons. Derio Olivero, del clero della diocesi di Fossano, finora vicario generale della stessa diocesi. Ne dà notizia la sala stampa vaticano, riportando alcune note biografiche del nuovo vescovo: è nato a Cuneo il 17 marzo 1961. Ha frequentato il liceo ed il corso formativo filosofico-teologico, presso il Seminario vescovile di Fossano. È stato ordinato presbitero il 12 settembre 1987 per la diocesi di Fossano. Ha concluso l’iter formativo con la licenza in teologia pastorale alla Pontificia Università Lateranense. Ha svolto i seguenti incarichi: viceparroco della parrocchia “Spirito Santo” di Fossano; rettore del Seminario vescovile di Fossano; docente di teologia pastorale presso lo Studio teologico interdiocesano di Fossano; parroco della parrocchia “Spirito Santo” di Fossano; responsabile della pastorale vocazionale; responsabile diocesano per la cultura; incaricato diocesano per la pastorale giovanile e del turismo; dal 2012 ad oggi è stato vicario generale della diocesi di Fossano. Mons. Olivero è autore di pubblicazioni di carattere pastorale.